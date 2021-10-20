Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о получении отдельных социальных выплат в РФ через Пенсионный фонд России (ПФР) по принципу «единого окна».

Документ был внесен правительством РФ. Он «подготовлен в целях перехода на предоставление отдельных мер социальной поддержки по принципу «единого окна» с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации («Социальное казначейство»)», — отмечается в пояснительной записке.

В этой связи предлагается с 2022 года выплачивать через ПФР государственные пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Через ПФР предлагается выплачивать и компенсацию страховой премии инвалидам (семьям с детьми-инвалидами) по договору ОСАГО. Законопроект распространяется на компенсации и выплаты пострадавшим при аварии на Чернобыльской АЭС, при аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», при сбросах радиоактивных отходов в реку Теча, а также на выплаты жертвам репрессий.

В настоящее время эти меры социальной поддержки осуществляются региональными органами исполнительной власти за счет субвенций из федерального бюджета. В пояснительной записке отмечается, что не во всех субъектах РФ должным образом налажена организация межведомственного взаимодействия в этом процессе. Передача ПФР «полномочий по предоставлению соответствующих мер социальной поддержки позволит упростить процедуру обращения граждан за их предоставлением, а также обеспечит оперативное информирование граждан о полагающихся мерах социальной поддержки, что создаст условия для их дальнейшего назначения в беззаявительном порядке и в проактивном режиме», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается также внедрить беззаявительный порядок выплаты компенсации страховой премии инвалидам по договору ОСАГО Пенсионным фондом на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и сведений, содержащихся в договоре ОСАГО, из информационной системы Российского союза автостраховщиков.