Банк «Уралсиб» снизил ставки по программе «Ипотека для семей с детьми». Как сообщили в банке, минимальная ставка по кредиту в сумме от 3 млн рублей включительно составляет теперь 4,89%, до 3 млн — 5,99% годовых.

Также по всем базовым программам банка (кроме кредитов по госпрограммам) снижен до 0,5 процентного пункта размер надбавки, применяемой при первоначальном взносе менее 20%.



В банке напоминают, что он предлагает ипотечные кредиты на приобретение готового и строящегося жилья или рефинансирование ипотеки сторонних банков. Действуют программы ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми и «Ипотека с господдержкой». Также клиенты могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.