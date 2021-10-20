Средняя ипотечная ставка по итогам текущего года может превысить показатель, заложенный в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2021 год, то есть 8,5% годовых. Такое мнение высказал в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на XV Московском форуме лидеров рынка недвижимости, передает ТАСС.
«Да, это так. Но у меня нет прогнозов по ставке, за это отвечает Минфин», — сказал Стасишин, отвечая на вопрос, опасается ли Минстрой того, что по итогам года средняя ипотечная ставка превысит показатель, заложенный в нацпроекте.
По его словам, риск недостижения показателя нацпроекта по уровню ипотечной ставки связан в том числе с повышением ключевой ставки.
ЦБ повысит ключевую ставку минимум до 7% годовых уже в эту пятницу, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство респондентов ожидают от регулятора даже более жестких мер — повышения ставки сразу на 0,5 процентного пункта, до 7,25%.
По данным Банка России, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в августе 2021 года выросла на 0,11 процентного пункта по сравнению с июлем и достигла 7,78%, обновив максимум с апреля 2020-го. В «ДОМ.РФ» отмечали, что ставки по рыночным ипотечным программам выросли в среднем до 8,5%.
Совет директоров Банка России на ближайшем заседании по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 22 октября, может повысить ее до 7,25%. Такой прогноз дает Национальное рейтинговое агентство в аналитической записке «Ключевая ставка: существенное превышение нейтрального уровня» в качестве базового сценария.