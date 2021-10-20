Средняя ипотечная ставка по итогам текущего года может превысить показатель, заложенный в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2021 год, то есть 8,5% годовых. Такое мнение высказал в среду замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на XV Московском форуме лидеров рынка недвижимости, передает ТАСС.

«Да, это так. Но у меня нет прогнозов по ставке, за это отвечает Минфин», — сказал Стасишин, отвечая на вопрос, опасается ли Минстрой того, что по итогам года средняя ипотечная ставка превысит показатель, заложенный в нацпроекте.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

По его словам, риск недостижения показателя нацпроекта по уровню ипотечной ставки связан в том числе с повышением ключевой ставки.



Центробанк предпочитает пожестче: аналитики ждут нового повышения ключевой ставки ЦБ повысит ключевую ставку минимум до 7% годовых уже в эту пятницу, считают опрошенные Банки.ру эксперты. Большинство респондентов ожидают от регулятора даже более жестких мер — повышения ставки сразу на 0,5 процентного пункта, до 7,25%.

По данным Банка России, средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в августе 2021 года выросла на 0,11 процентного пункта по сравнению с июлем и достигла 7,78%, обновив максимум с апреля 2020-го. В «ДОМ.РФ» отмечали, что ставки по рыночным ипотечным программам выросли в среднем до 8,5%.