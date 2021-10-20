Банк России установил официальные курсы валют на 21 октября.

Курс доллара вырос на 8,81 копейки, составив 71,0555 рубля (70,9674 рубля на 20 октября). Курс евро снижен на 6,79 копейки до 82,6162 рубля (82,6841 рубля на 20 октября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,97 рубля (плюс 12 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 82,55 рубля (плюс 12 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 70,85—71,15 рубля за доллар и 82,5—82,81 рубля за евро.