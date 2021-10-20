Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Челиндбанка на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

В «Эксперт РА» пояснили, что рейтинг обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при приемлемой способности к его генерации, адекватной оценкой качества активов, комфортной позицией по ликвидности и удовлетворительным уровнем корпоративного управления.

Так, невысокая оценка рыночных позиций Челиндбанка обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке при высокой концентрации деятельности в домашнем регионе. На 1 июля 2021 года более 95% кредитного портфеля и более 99% привлеченных средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц приходилось на Челябинскую область. При этом Челиндбанк постепенно теряет долю на рынке банковских услуг в регионе, уступая крупным федеральным банкам.

«Значительную концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку указанное может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в регионе и снижает возможности для дальнейшего укрепления конкурентных позиций», — полагают в агентстве.

В то же время аналитики отметили сильную позицию по капиталу Челиндбанка при приемлемой способности к его генерации. Устойчивость капитала банка к реализации кредитных рисков оценена как высокая.

Основу активов банка на 1 сентября 2021 года формировала ссудная задолженность, представленная преимущественно требованиями к юрлицам и индивидуальным предпринимателям (35% валовых активов) и кредитами физлиц (22% валовых активов). Корпоративный кредитный портфель примерно поровну представлен ссудами крупному бизнесу и кредитами МСБ и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией. Портфель ссуд физическим лицам представлен потребительскими кредитами (57%, преимущественно обеспеченными) и ипотечными ссудами (40%), при этом сохраняется ориентация банка на кредитование розничных клиентов в рамках зарплатных проектов (на них стабильно приходится более трети розничного портфеля).

Аналитики оценили ликвидную позицию Челиндбанка как комфортную, а уровень корпоративного управления — как удовлетворительный. В «Эксперт РА» подчеркнули, что «стабильный» прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.