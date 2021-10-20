Национальный банк Украины запретил украинским банкам с 21 ноября принимать российские рубли для пополнения депозитов, сообщило интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на документ регулятора.

Как указано в распоряжении, ограничения будут касаться только депозитных счетов населения и не распространяются на все остальные.

«Нацбанк Украины с 21 ноября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов. Вчера Нацбанк разослал соответствующий документ по банковской системе», — говорится в сообщении издания, где опубликовано фото соответствующего документа.

Заместитель председателя правления одного из украинских банков сообщил, что в кредитных учреждениях, скорее всего, свернут прием рублей на любые счета, в том числе на текущие и карточные.

«Банки наверняка свернут прием рублей на любые счета, никто не хочет потом иметь дело с проверяющими из НБУ и доказывать, какой вид счета разрешали пополнять, а какой — нет. Проще прикрыть все и сразу», — цитирует собеседника издание.