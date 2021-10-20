Потери российской экономики в результате введения ограничительных мер на две недели могут составить 60 млрд рублей. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента РФ с членами правительства.

Белоусов сообщил, что правительство внимательно изучило опыт введения ограничительных мер в отдельных регионах, включая введение QR-кодов.

«В целом по стране, если эти данные распространить на страну, потери оцениваются в 4 миллиарда рублей в сутки, соответственно, в расчете на двухнедельную паузу, двухнедельные нерабочие дни это порядка 60 миллиардов рублей», — сказал он.

Белоусов подчеркнул, что данные цифры не учитывают непродовольственной торговли. «Непродовольственная торговля — это отдельная ситуация. Мы там пока не предполагаем введения каких-то особых дополнительных мероприятий», — пояснил первый вице-премьер.

Он отметил, что на сегодняшний момент правительство имеет достаточно точные оценки снижения оборотов выручки у предприятий, на которые приходится основной удар. Прежде всего речь идет о компаниях, оказывающих персональные услуги населению, таких как организации культуры, спорта, гостиницы, общепит, бытовые услуги. «В целом это сокращение составляет 25—30%, если говорить о падении кассовых оборотов в сутки. В отдельных отраслях, отдельных регионах оно больше. Скажем, в Москве в период введения QR-кодов среднесуточное падение в общепите составило почти 35%», — сказал Белоусов.

Ранее президент Владимир Путин одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в стране нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября включительно.