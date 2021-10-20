Правительство может с 15 ноября 2021 года начать выплачивать предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП) гранты в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого занятого работника, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента с членами правительства.

«В пострадавших отраслях, где представлены в основном предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объеме одного МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 миллиардов рублей, охват составит порядка 2 миллионов человек. Это покроет примерно половину выпадающей выручки в пострадавших отраслях», — отметил он.

Кабмин утвердил правила предоставления грантов малому бизнесу и социально ориентированным НКО Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные некоммерческие организации, приостановившие работу из-за противоэпидемических мер, смогут получить гранты от государства. Правила предоставления таких выплат утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«Технически схема выплаты грантов отработана. Предлагаем, если будет поддержана сама идея, осуществить заявительный принцип, осуществлять сбор заявок через Федеральную налоговую службу дистанционно. Прием заявок может быть организован с 1 ноября, мы предлагаем по 15 декабря, чтобы в этом году завершить всю кампанию. А сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября», — сказал Белоусов.

На субсидирование кредитов по программе поддержки МСП в 2022 году понадобится 7—8 млрд рублей, пояснил он.