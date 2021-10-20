Президент РФ Владимир Путин призвал шире применять практику предоставления выходных для работников после вакцинации от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

«Татьяна Алексеевна [Голикова, вице-премьер РФ] упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации. Посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность», — сказал Путин в среду на совещании с членами Кабмина.

После прививки у определенного количества людей может «приподняться температура», отметил президент. «У меня это было после второй прививки — 37 [градусов] с небольшим», — добавил он.

По оценке президента, «два дня посидеть дома только на пользу пойдет».



Он призвал участников совещания подумать над тем, как можно использовать такой механизм более широко. «Вновь подчеркну: с сохранением за работником заработной платы», — добавил Путин.