Политика российских властей в ходе пандемии была правильной , что позволило экономике восстановиться, заявил глава европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер.

«Россия в 2020 году столкнулась с относительно небольшой рецессией, а в 2021 году очень сильно восстановилась. Также Россия использовала правильный набор мер во время кризиса, что поддержало восстановление. Фискальная политика поддерживала (рост), как и монетарная политика, что и привело к сильному восстановлению, которое сейчас имеет место», — сказал Каммер.

В то же время, по его мнению, российской экономике потребуются структурные реформы для увеличения производительности и дальнейшего роста.

«В среднесрочной перспективе, с моей точки зрения, для России важно — мы об этом говорили и в прошлом — важно сфокусироваться на структурных реформах экономики, чтобы увеличить производительность и повысить рост, и это останется в будущем главной ахиллесовой пятой российской экономики», — добавил Каммер.