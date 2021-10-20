Нужно представить комплекс мер для защиты сельхозпроизводителей и по сдерживанию цен на продукты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что как только цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все по высоким ценам.

«Мы это знаем с вами по недавним событиям в некоторых отраслях. Поэтому нужно не только проанализировать, что будет происходить в ближайшее время, нужно и представить комплекс мер, которые бы, безусловно, обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и, соответственно, сдерживали бы рост цен и на продовольствие», — сказал Путин.

Он просил правительство и лично премьер-министра РФ Михаила Мишустина организовать эту работу.

«Не только анализ провести, как предложил сейчас Александр Валентинович (Новак — Прим. ред.), но и предложить комплекс мер. Комплекс именно. Направленный на нивелирование негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и так или иначе могут отражаться на нашей экономике», — добавил Путин.

По его словам, это должны быть «спокойные, не какие-то алармистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные».