Росимущество планирует сократить количество компаний под государственным управлением с 1 126 в 2021 году до 300 к концу 2022 года. Об этом заявил заместитель руководителя Росимущества Алексей Павлов в рамках пресс-завтрака, посвященного созданию кафедры и научно-образовательного центра при участии Росимущества на базе РАНХиГС.

«Задача по оптимизации состава федерального имущества очень амбициозная. Решая эту задачу, нельзя не затронуть вопрос о количестве государственных компаний. Их в настоящее время более 1,1 тысячи, если быть точным — 1 126 компаний под федеральным управлением находятся. Мы в ближайшее время хотим оптимизировать их состав до, ориентировочно, 300 компаний», — сказал он.

«Мы ставим перед собой задачу до конца следующего года», — добавил Павлов.

По его словам, при этом доходы Росимущества в 2022 году составят 700 млрд рублей. «В 2021 году, конечно, небольшой результат. По нашим оценкам, покажем порядка 360 миллиардов рублей. Мы рассчитываем в следующем году показать доходы около 700 миллиардов рублей», — пояснил замглавы ведомства.