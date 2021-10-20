Экспобанк ведет диалоги о продаже бизнеса в Европе. Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам основной акционер, председатель совета директоров банка Игорь Ким. В Европе Экспобанк представлен в Латвии, Сербии и Чехии.

«У нас диалоги идут. Скажем так, когда появляется правильный покупатель с репутацией, с понятной стратегией и с правильной ценой, то мы, конечно, готовы к этому», — сказал Ким, отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность продажи бизнеса в Европе. Он уточнил, что диалоги идут с «третьей стороной».

«Мы готовы, скажем, к правильным сделкам. Если сделка для нас привлекательна, мы готовы», — добавил он, комментируя возможность полного ухода с европейского рынка.

При этом Экспобанк подписал соглашение с Агентством по управлению государственными активами Узбекистана о намерениях по приватизации Пойтахт Банка. «Мы считаем, что Узбекистан как страна, как рынок сейчас динамично развивается. <…> Поэтому мы, оценив этот рынок очень позитивно, решили поучаствовать. Но поскольку это тендер, государством проводится, там все процедуры проходят, и заранее сказать, какой результат будет, мы не можем», — добавил Ким.



По его словам, за девять месяцев 2021 года чистая прибыль российского Экспобанка по международным стандартам финансовой отчетности составила около 3,4 млрд рублей. По итогам года чистая прибыль должна превысить 4 млрд рублей, уточнил финансовый директор банка Андрей Шалимов.