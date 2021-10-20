Газэнергобанк повысил процентные ставки во всей линейке вкладов, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Обновленная процентная ставка по депозиту «Обыкновенное чудо!!» составляет до 7,5%, сумма вклада — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — до 1 080 дней, при открытии в отделении банка. Выплата процентов производится один раз в месяц.

По депозиту «Исполнение желаний+» можно получить до 7,3% годовых, сумма вклада — от 10 тыс. до 3 млн рублей, срок — 270 или 367 дней.

Открыв депозит «Активный счет!» в диапазоне от 10 тыс. до 50 млн рублей, клиент банка получит до 6% годовых. Выплата процентов происходит один раз в месяц, предусмотрена возможность пополнения счета до максимальной суммы.

Максимальная ставка по вкладу «Счастливая монета!!!» составляет до 7,2% годовых при его открытии в ДБО «ГЭБ Онлайн». Срок депозита — до 1 080 дней, сумма — от 10 тыс. до 100 млн рублей, периодичность выплаты процентов — раз в 90 дней. При этом клиент сам определяет, куда будут поступать денежные средства: на счет вклада для капитализации или на иной счет, который он указал в договоре. Валютой депозита могут быть рубли, доллары или евро.

Оформить вклад «Исполнение желаний» клиенты Газэнергобанка могут с повышенной ставкой до 7,1% годовых, сумма депозита — от 10 тыс. до 100 млн рублей, срок — 270 или 367 дней.

Ставка по вкладу «Пенсионный!!» повышена до 5,5% годовых при сроке до 1 080 дней. Выплата процентов происходит один раз в месяц, предусмотрена возможность пополнения.