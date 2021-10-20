Министр юстиции России Константин Чуйченко предложил создать реестр для хранения актов гражданского состояния, а выписки из реестра выдавать по требованию.

«С 1 января этого года свидетельства о госрегистрации актов гражданского состояния исключены из перечня документов так называемого личного хранения. Теперь их не нужно предоставлять при получении госуслуг. В связи с этим предлагаем разработать системные изменения в законодательстве для перехода на реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС. Источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа», — сказал Чуйченко на совещании президента с правительством.

По словам министра, гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал госуслуг или при личном обращении в ЗАГС.

Чуйченко отметил, что такой опыт в российской практике уже есть, например, с регистрацией недвижимости, права на которую удостоверяются выпиской из соответствующего реестра. А внедрение реестровой модели сведет к минимуму бумажный документооборот, будет способствовать дальнейшему переводу услуг ЗАГС в электронный вид. Отказ от свидетельств на бумажном носителе также сэкономит бюджетные средства.

Как пояснил министр, для реализации этого проекта необходимо внести изменения во многие нормативные правовые акты, в том числе в федеральный закон «Об актах гражданского состояния», в Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ.

Чуйченко добавил, что реестровая модель может заработать в полном объеме с 2023 года.