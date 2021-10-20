Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,26% и составил 4 287,52 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,25% до отметки 1 904,77 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции Mail.ru (плюс 2,72%), «Полюса» (плюс 1,24%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,68%), «Газпрома» (плюс 0,11%). Зафиксировано падение цены на акции Мосбиржи (минус 3,8%), «Магнита» (минус 0,98%), СберБанка (минус 0,68%), «Норникеля» (минус 0,57%), «Яндекса» (минус 0,18%), МТС (минус 0,14%).



Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93310671'>Реальные истории инвестиционных провалов. Трейлер четвертого сезона</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

«Сегодня индекс Мосбиржи консолидировался в диапазоне 4 260—4 290 пунктов, не продемонстрировав выразительной динамики. Слабый рост отдельных бумаг нефтегазового сектора сдерживался падением «фишек» финансового сектора и сталеваров. Фьючерсы на нефть марки Brent незначительно скорректировались к отметке 84 доллара за баррель, а после статистики по запасам США вернулись к цене открытия, пара доллар/рубль торгуется около значения 71 рубль. <…> Мы ожидаем, что позитивный настрой может вновь вернуться завтра на фондовый рынок РФ, а индекс Мосбиржи благодаря крепости рубля и цен на нефть сможет обновить исторический максимум, протестировав 4 300 пунктов», — полагает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.