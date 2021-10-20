Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 70,91 рубля, что на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,56 рубля (плюс 13 копеек).

В ходе торгов было проведено 30 тыс. сделок с долларом на 1,8 млрд долларов и 5,6 тыс. сделок с евро на 365,8 млн евро. Курсовые диапазоны составили 70,84—71,15 рубля за доллар и 82,5—82,81 рубля за евро.