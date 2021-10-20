Московская биржа представила новый высокоскоростной протокол раздачи биржевой информации срочного рынка SIMBA, сообщила пресс-служба торговой площадки.

В сообщении указано, что сервис позволяет клиентам получать рыночные сигналы быстрее, чем при всех ранее доступных способах подключения.

«Быстродействие сервиса обеспечивается новым программным взаимодействием шлюза SIMBA с центральным компонентом торговой системы и скоростным сегментом сетевой инфраструктуры, спроектированным специально для трансляции больших объемов данных множеству получателей в режиме реального времени», — говорится в релизе.

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Новый сервис реализует принцип Public Data First (публичная биржевая информация публикуется быстрее приватных данных) и исключает необходимость использовать одновременно несколько источников для получения рыночных сигналов. Протокол основан на современной кодировке Simple Binary Encoding, что существенно ускоряет процессы получения и обработки биржевой информации торговыми алгоритмами клиентов.

На российской торговой площадке утверждают, что новый сервис в сочетании с торговым протоколом TWIME формирует оптимальное технологическое решение для клиентов, чьи торговые стратегии крайне чувствительны к скорости получения биржевой информации и подачи заявок в торговую систему срочного рынка.