Центробанк в 2022 году выпустит в обращение 47 памятных и инвестиционных монет, следует из «Плана выпуска монет» , который размещен на сайте регулятора.

В частности, на 2022 год запланирован выпуск двух инвестиционных монет «Георгий Победоносец»: из серебра номиналом 3 рубля и из золота номиналом 50 рублей.

В числе памятных монет из драгоценных металлов в плане на будущий год значится выпуск в обращение монет, посвященных 350-летию со дня рождения Петра I, 300-летию Российской прокуратуры, 300-летию основания Нижнего Тагила, творчеству Виктора Цоя, ордену «Победа», 100-летию создания нелегальной разведки и т. д.

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Также запланированы к выпуску памятные монеты из недрагоценных металлов. Преимущественно они будут посвящены российским городам: Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску. Несколько монет будут выпущены в сериях «Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», «Российская (советская) мультипликация» и «Человек труда».

В планах Центробанка на 2023 год значится выпуск 43 памятных и инвестиционных монет.