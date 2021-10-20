Увеличение размера платежа по налогам на недвижимость для некоторых россиян, несмотря на то, что налоговая база и ставка не менялись с 2020 года, может быть связано с изменением понижающих коэффициентов, следует из материалов , опубликованных на сайте Федеральной налоговой службы России в среду.

«В ряде случаев при неизменности налоговой ставки по сравнению с налоговым периодом 2019 года, а также налоговой базы (кадастровой стоимости), периода владения объектом налогообложения и отсутствии налоговых льгот сумма налога за 2020 год изменилась. Основными причинами могут быть следующие: изменение понижающего коэффициента в формуле расчета налога», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что регионы переходят на расчет налогов на имущество по кадастровой стоимости — для этого были введены понижающие коэффициенты, которые варьируются от 0,2% до 0,6% в зависимости от субъекта. Они действуют в течение трех лет после перехода каждого региона на расчет по кадастровой стоимости.

В ряде случаев сумма налога может также измениться из-за наличия переплаты за предыдущий период.

Кроме того, в ФНС посоветовали налогоплательщикам в отдельных случаях обращаться в налоговые органы, поскольку расчет налогов в каждом конкретном регионе может отличаться, «исходя из налоговых ставок, льгот и налоговой базы, определяемой для объекта налогообложения на региональном и муниципальном уровне».