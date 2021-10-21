Рубль демонстрирует некоторое ослабление к доллару и евро через час после начала торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:01 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,93 рубля, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:00 стоил около 82,65 рубля (плюс 14 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,81—70,95 рубля за доллар и 82,51—82,69 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.