Банки и микрофинансовые организации (МФО) хотят законодательно обязать проверять долги россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тыс. рублей, рассчитывать показатель долговой нагрузки и сообщать гражданам о рисках его превышения, пишут «Известия» . Такой законопроект, разработанный при поддержке ЦБ, Госдума рассмотрит в октябре.

В профильном комитете нижней палаты парламента сказали, что законопроект «О внесении изменений в закон «О потребительском кредите (займе)» рекомендован к принятию в первом чтении. «Мы его поддерживаем, однако ко второму чтению некоторые его нормы будут конкретизированы», — пояснили в профильном комитете Госдумы по финансовому рынку, который уже дал свое положительное заключение на введение новых норм.

«По законопроекту имеются замечания юридико-технического характера. Учитывая вышеизложенное, законопроект поддерживается правительством РФ», — говорится в положительном отзыве.

«Законопроектом предлагается закрепить обязанность кредиторов рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при кредитовании граждан. Значение ПДН позволяет наглядно демонстрировать заемщику, какую часть своих доходов он должен направлять на погашение имеющихся обязательств кредитного (заемного) характера. Проект закона также содержит положения об обязательном уведомлении граждан о риске неисполнения обязательств по кредиту (займу) при высоком значении ПДН (более 50%) для принятия гражданином взвешенного решения о необходимости получения потребительского кредита (займа)», — добавили в Банке России, отметив, что регулятор концептуально поддерживает документ.

Также там отметили, что «принятие законопроекта представляется очень важным с точки зрения обеспечения дополнительной защиты интересов кредиторов и заемщиков, повышения финансовой грамотности заемщиков».

«С 1 октября 2019 года банки и микрофинансовые организации рассчитывают показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при предоставлении кредита (займа). Для этого они проверяют наличие у гражданина обязательств по кредитным договорам, преимущественно с использованием данных Бюро кредитных историй. При этом обязанность по уведомлению граждан о рассчитанном в отношении него ПДН отсутствует», — подчеркнули в Центробанке.

По словам авторов законопроекта — экс-депутата Госдумы Игоря Дивинского и сенатора Николая Журавлева, несмотря на возложенные ЦБ обязательства на банки и МФО, закредитованность россиян продолжает расти, а уведомление о показателе долговой нагрузки сегодня носит рекомендательный характер. «Анализ данных о просроченной задолженности за 2019—2020 годы указывает на то, что с ростом долговой нагрузки увеличивается вероятность неисполнения заемщиком долговых обязательств. Таким образом, информирование потенциальных заемщиков о возможных рисках способствует принятию такими заемщиками взвешенных решений о необходимости получения потребительского кредита», — приводят авторы аргументы в пояснительной записке к законопроекту. По их мнению, необходимо, чтобы нормы стали обязательными, а не рекомендательными.