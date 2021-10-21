📰 Роспотребнадзор посчитал недопустимым взимать плату за изменение данных пассажира в авиабилете, пишут «Известия» . У авиакомпаний России сегодня этот сбор достигает 5 тыс. рублей. Надзорный орган по Красноярскому краю вынес соответствующее предостережение перевозчику NordStar, отказавшему пассажиру в перелете после того, как он не согласился доплачивать за внесение изменений в отчество. Компания без согласия клиента исправила ошибку, а потом попросила его оплатить эту услугу, Роспотребнадзор увидел в этом признаки нарушения закона «О защите прав потребителя».

📰 Правительство поручило ФАС и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. В сентябре производители макарон обратились в Кабмин с просьбой сдержать подорожание пшеницы, так как, по их словам, цены на зерно уже выросли на десятки процентов за последние месяцы. Из-за этого может увеличиться и стоимость макарон. Торговые сети подтвердили: изготовители уведомляют их о повышениях цен на 15—20%. Минсельхоз прорабатывает вопрос расширения мер господдержки аграриев.

📰 В Минэнерго считают целесообразным рассмотреть варианты субсидирования покупки гражданами солнечных батарей у российских производителей, пишут «Известия» со ссылкой на данные ведомства. Такая мера может стать стимулом для наращивания мощности микрогенерации в стране до 1 ГВт к 2030 году. Достижение такого показателя обсуждается в правительстве, сказал замглавы Минэнерго Павел Сниккарс. Чтобы добиться этого результата, потребуется оборудовать около 100 тыс. домохозяйств возобновляемыми источниками энергии. Такое количество солнечных батарей может обойтись в 30—35 млрд рублей, подсчитали эксперты.

📰 В 2022 году в мире прогнозируется рекордный объем инвестированного трансграничного капитала, пишет РБК со ссылкой на данные в исследовании Active Capital 2021 международной консалтинговой компании Knight Frank. Важнейшими рынками для вложений в недвижимость станут США, Великобритания и Германия. В американские недвижимые активы, по прогнозам Knight Frank, в 2022 году будет инвестировано примерно 44,1 млрд долларов. Аналогичные показатели Великобритании и Германии составят, соответственно, 38 млрд долларов и 18,9 млрд долларов. Прогнозные показатели России — 300—320 млрд рублей (4,2—4,5 млрд долларов).



📰 В сегменте услуг в сфере ремонта, строительства и благоустройства 25% предложений исходят от специалистов-женщин, пишет РБК со ссылкой на данные экспертов Data Insight и сервиса «Авито Услуги». Всего в этой сфере в России работают 1,7 млн человек — 18% от всего рынка услуг, это более 244 тыс. команд и 269 тыс. частных мастеров. При этом средний возраст специалистов — 35—44 года, и в 52% случаев они работают в одиночку, в то же время больше половины бригад работают вместе постоянно, а 37% привлекают дополнительных мастеров в периоды высокого спроса.



📰 Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о попытке хищения более 120 объектов столичной недвижимости, в том числе 27 исторических особняков в центре Москвы, пишет «Коммерсант» . Заказчики совершенного более десяти лет назад преступления находятся в международном розыске, а под суд пойдут бывший помощник главы столичного Росимущества Анатолия Шестерюка Сергей Алексеев, экс-председатель правления банка «Московский Капитал» Виктор Крестин, безработный Сергей Широков и бизнесмен Кирилл Посашков. Ущерб, который успели нанести фигуранты, следствие оценивает в 2 млрд рублей.



📰 Поручение президента о снижении НДС для компаний, работающих в сфере туризма, правительство рассмотрит в течение октября, пишут «Известия» . Так, нынешняя ставка налога на добавленную стоимость составляет 20%. С предложением снизить НДС к президенту обратились представители бизнеса, которые обратили внимание на успешное развитие туризма в странах Юго-Восточной Азии и заявили, что аналогичная ставка там в два раза ниже российской.



📰 У микрофинансистов растет количество обращений через мобильные приложения, пишет «Коммерсант» . По оценкам экспертов, уже в 2022 году на них будет приходиться более трети всех заявок. Участники рынка отмечают, что приложения привлекают новую молодую аудиторию, а использующие их клиенты в среднем надежнее. Однако рост мобильности несет дополнительные риски как для потребителей, так и для самих МФО.



📰 В Московском гарнизонном военном суде начались прения сторон по беспрецедентному делу сотрудников ФСБ, совершивших в июне 2019 года разбойное нападение в столичном банке «Металлург» на безработного Александра Юмаранова, в ходе которого у него отобрали 136 млн рублей, предназначенных для обмена на доллары, пишет «Коммерсант». Гособвинитель призвал суд назначить им от восьми до 12 лет строгого режима, крупные штрафы и лишить воинских званий.

