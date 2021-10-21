Фондовые торги в России открылись в четверг в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:03 мск индекс Мосбиржи потерял 0,31% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 274,37 пункта. Индекс РТС опустился на 0,49% — до 1 895,43.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.



«В начале основной сессии российские фондовые индексы могут выйти в небольшой минус, следуя за некоторым ухудшением настроений за рубежом и, в частности, на нефтяных площадках. В остальном рынки будут ждать корпоративных новостей (в частности, по НЛМК, «М.Видео», «ФосАгро» и «Россетям»), а также статистики из США и Европы. У очередных рекордных максимумов на фондовых площадках прослеживается некоторая неуверенность, которую могут усиливать неблагоприятная статистика и детали отчетностей», — написала эксперт перед началом торгов.