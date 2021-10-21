В ближайшие месяцы очень вероятна стагнация и даже некоторое снижение цен на жилье, рассказал «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, отметив, что определенное удешевление уже фиксируется с августа в сегменте новостроек.

«В ближайшие месяцы очень вероятна стагнация и даже некоторое снижение цен. Более того, определенное удешевление уже фиксируется с августа по новостройкам. Это первая реакция на произошедшее с июля ужесточение условий льготной ипотеки с госучастием», — отметил Гойхман.

Такие прогнозы аналитик делает, учитывая некоторые факторы. Во-первых, уходят основные драйверы роста цен, делавшие его аномальным. Например, переток средств на данный рынок с вкладов и «из-под матрасов», низкие процентные ставки по ипотеке, особенно с государственными льготами, относительно приемлемые цены жилья и прочее. Спрос крайне ограничен доходами населения, которые не спешат расти, подчеркнул он.

Во-вторых, Гойхман учитывает возможное повышение ключевой ставки Центробанка, которое благоприятно скажется на вкладах, но совсем противоположный эффект будет у ипотеки. «Так, средняя ставка по ипотечным жилищным кредитам на сентябрь 2020 года составляла 7,26%, а на сентябрь 2021 года — 7,78%, согласно данным ЦБ РФ», — уточнил он.

Аналитик напомнил, что за последние десять лет удешевление жилья наблюдалось дважды — в 2010-м и в 2015—2016 годах. «Оба раза как последствия кризиса и сокращения доходов населения. В аномальных же во всех отношениях 2020—2021 годах цены безудержно росли, несмотря на во многом схожие кризисные явления. Но если вышеуказанные причины для этого ослабляются, то можно ожидать нормальной реакции рынка, проседания цен», — заключил Гойхман, подчеркнув, что, вероятнее всего, на перспективу года ожидается стагнация цен на данном рынке с возможностью их проседания на 5—10%.