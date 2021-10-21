Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 844 тыс. человек, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«У нас на учете в центрах занятости стоит 844 тысячи. А безработных у нас, по данным Росстата, 3,4 миллиона граждан, то есть огромное количество граждан, с которыми мы не коммуницируем, мы до них не дошли», — сказала она на всероссийском семинаре-совещании «Бюджет — цифровое будущее».

Как отметили в Минтруде, в центры занятости населения обращаются граждане, которые нуждаются в государственном содействии при трудоустройстве, регистрация в них носит добровольный характер, обращаться в центры можно в том числе дистанционно.

Минтруд: засидевшиеся без работы россияне получат сопровождение Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что уровень безработицы в России снизился до допандемических показателей и составляет сегодня 4,4% по методологии Международной организации труда.