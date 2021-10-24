Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микробизнеса могут продлить полномочия руководителей в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Идти в отделение для этого больше не потребуется. Сервис уже доступен для устройств на базе Android, в ближайшее время планируется запустить его для смартфонов на базе iOS.



«Чтобы продлить полномочия руководителя, достаточно подать заявку в мобильном приложении и подписать ее при помощи СMC», — говорится в релизе.