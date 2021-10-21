Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, сокращающий сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счет при уплате платежей в бюджетную систему РФ. Документ инициирован правительством РФ и вступит в силу с 1 октября 2022 года.

Сейчас законом «О национальной платежной системе» предусмотрен перевод банком денежных средств в срок не более трех рабочих дней со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода средств без открытия банковского счета. Допускается разрыв между днем поступления в банк распоряжения о переводе денег и датой зачисления их на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые территориальным органам федерального казначейства в подразделениях ЦБ, длительностью до пяти дней (возможно и более в случае предъявления клиентом в банк распоряжения о переводе денежных средств в день, предшествующий выходному дню).

Предусмотренное законом сокращение сроков перевода банками денежных средств до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, при уплате платежей в бюджеты бюджетной системы РФ позволит сократить разрыв до двух дней.

Закон будет способствовать повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам бюджетов бюджетной системы РФ за счет сокращения сроков поступления информации об уплате платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, говорится в пояснительной записке.