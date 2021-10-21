Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал провести индексацию дотаций на выравнивание бюджетов регионов, пишет РБК со ссылкой на размещенное на сайте нижней палаты парламента заключение комитета на проект федерального бюджета. Похожее поручение президента уже есть, но Минфин уверяет, что дотации и так растут на уровне прогнозируемой инфляции

«...Комитет полагает, что при подготовке законопроекта ко второму чтению по фактической инфляции должны быть индексированы не только... социальные выплаты, но также дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации», — отмечается в документе.

Межбюджетные трансферты регионам осуществляются в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных трансфертов. Среди дотаций основными являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которые призваны обеспечить регионы финансовыми ресурсами, гарантирующими минимальные потребности в средствах на выплату зарплаты, оплату коммунальных услуг, социальное обеспечение, образование и т. д. В 2021 году регионы получат выравнивающие дотации на сумму чуть более 718 млрд рублей (по сравнению с 2020 годом их сумма почти не изменилась), следует из материалов Минфина России.

Исходя из того, получает или не получает регион дотацию на выравнивание, его принято относить к донорам или реципиентам, отмечалось в материалах Счетной палаты. Эти дотации регионам особенно важны, потому что в отличие от субсидий и субвенций они являются нецелевыми трансфертами и предоставляют больше возможностей региональным властям, подчеркивала Счетная палата.

«Мы это предложение ни с кем не обсуждали, только подготовили заключение, члены комитета по финрынку с ним согласились. Дальше дело комитета по бюджету — учесть его или нет. Мы также подумаем о том, чтобы ко второму чтению подготовить поправки об индексации», — пояснил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

На слушаниях в Совете Федерации 5 октября также прозвучала рекомендация предусмотреть ежегодную индексацию общего объема дотаций регионам на выравнивание «не ниже уровня инфляции» (не уточняется, прогнозной или фактической), закрепив соответствующее положение в Бюджетном кодексе.