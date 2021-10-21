Агентство по страхованию вкладов 21 октября перечислило Банку России 6,1 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов, сообщается на сайте агентства.

«В счет погашения основной суммы долга перечислены 5 млрд рублей, в счет погашения процентов — 1,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В общей сложности на погашение кредита АСВ направило Банку России 578 млрд рублей (557 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 21 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 114 млрд рублей агентство выплатило в 2021 году (100 млрд рублей — по основному долгу, 14 млрд рублей — по процентам). Остаток задолженности АСВ на текущий момент составляет 285 млрд рублей без учета процентов.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии АСВ получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.