Власти Москвы продолжат прием и рассмотрение заявок бизнеса по действующим программам поддержки в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

«Мы продолжаем поддержку бизнеса по действующим программам. Прием заявок будет вестись в том числе в объявленные нерабочие дни. В частности, до 7 ноября представители малого и среднего бизнеса могут обращаться за компенсацией затрат на средства индивидуальной защиты. Для организаций общепита с 28 октября по 1 декабря будем вести прием заявок на компенсацию 100% затрат на коммунальные услуги за третий квартал 2021 года. До 31 октября продолжаем прием заявок на большинство наших субсидий», — сказал Фурсин.

До 31 октября предприниматели могут обратиться за субсидиями для экспортеров, франчайзи, гостиниц, социальных предпринимателей, организаций сферы общепита, образования и досуга. Кроме того, в этот период будет продолжаться прием заявок на компенсацию затрат на работу с маркетплейсами, доставку еды, рекламу в Интернете, участие в выставках и фестивалях, оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера, уточнил собеседник агентства.