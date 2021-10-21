Государственная дума приняла в первом чтении поправки к законодательству, которыми предлагается наделить Банк России устанавливать ограничения по выдаче кредитов и микрозаймов физическим лицам, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В качестве меры, направленной на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, Банк России на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения», — говорится в документе.

Законопроект, как подчеркивают его авторы, призван предотвратить накопление рисков заемщиками и замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования.

При этом ограничения предлагается не распространять на кредиты, связанные с предпринимательской деятельностью, а также на ипотеку и кредиты под залог транспортного средства. Перечень конкретных ограничений должен будет установить ЦБ РФ.

Также депутаты хотят обязать банки и микрофинансовые организации информировать клиентов о введенных Банком России ограничениях. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года.