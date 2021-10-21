ЦБ установил официальные курсы валют на 22 октября.

Курс доллара понизился на 6,51 копейки, составив 70,9904 рубля (71,0555 рубля на 21 октября). Курс евро увеличился на 2,37 копейки до 82,6399 рубля (82,6162 рубля на 21 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 15:59 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,16 рубля (плюс 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 82,84 рубля (плюс 33 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 70,81—71,31 рубля за доллар и 82,51—82,99 рубля за евро.