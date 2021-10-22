Банки.ру запускает первый в России подкаст об инвестиционных провалах.

В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93679614'>Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад. Он и рассказывает историю одного из своих провалов в первом эпизоде. Каково это — терять деньги каждый раз, когда возвращаешься на биржу после перерыва, связанного с предыдущей неудачей? Как удается сохранять оптимизм и продолжать инвестировать? Какие выводы из этой истории сделал инвестиционный советник Игорь Файнман и за что похвалил ведущего? Слушайте первый выпуск сезона на всех площадках!

«Блогеры и профессиональные финансисты очень любят рассказывать истории успеха в инвестициях. Может показаться, что каждый, кто придет на фондовый рынок, непременно заработает огромные деньги без особого труда. Однако мы в Банки.ру очень хорошо понимаем, что это не так. От неудач никто не застрахован, но если подходить к вопросу системно, то можно быть готовыми к ним и минимизировать потери. Именно поэтому мы приглашаем в наш подкаст экспертов, которые помогают проанализировать истории героев и сделать из них правильные выводы», — говорит Лена.

Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

«Нам очень сложно было выбрать истории, которые мы разбираем в выпусках, ведь часто они похожи, но каждый реальный случай в чем-то уникален. И, конечно, мы всегда переживаем за своих героев, ведь они потеряли свои кровные, хоть и когда-то в прошлом, — добавляет Таня. — Очень надеемся, что наш подкаст поможет тем, кто только начинает свой путь в инвестициях, избежать подобных ошибок в будущем».

«Для меня инвестиции — это во многом про самопознание. Это способ проверить, как ты реагируешь на успех и неудачу, можешь ли контролировать эмоции и держать удар, достаточно ли у тебя смелости идти против рынка и дисциплины, чтобы инвестировать маленькие суммы регулярно, умеешь ли управлять временем, чтобы выделять его на анализ ситуации на бирже. В этом выпуске мне особенно интересно общаться с героями на эти темы, и я особенно радуюсь, когда вижу, что ошибки делают людей сильнее», — говорит Влад.

Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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