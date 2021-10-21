Профессиональное жюри Международной премии им. П. А. Столыпина присудило банку «Фридом Финанс» звание лауреата в номинации «Динамично развивающийся банк».



14 октября состоялось торжественное награждение лауреатов XVII Ежегодной международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина. Престижная награда вручается российским компаниям за высокие достижения в финансовой и экономической сферах. Жюри высоко оценило результаты деятельности банка, а также линейку уникальных финансовых продуктов и услуг, которые он предлагает клиентам.

Награду получил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Он поблагодарил финансовое сообщество за высокую оценку деятельности возглавляемой им организации.

«Эта награда — заслуга каждого работника банка. Она подтверждает эффективность труда всех сотрудников. Она доказывает, что вместе мы смогли успешно пройти испытание пандемией и адаптировали наш финансовый бизнес под задачи и потребности клиентов. Банк «Фридом Финанс» является лидером сектора частных инвестиций на рынках России и Казахстана, и сегодня мы снова это подтвердили», — отметил в выступлении господин Салыч.

Жюри премии им. П. А. Столыпина представлено авторитетными специалистами в области экономики и финансов из Ассоциации региональных банков, РСПП, ТПП РФ, Финансового университета и журнала «Банковское дело».

В 2020 году банк стал лауреатом премии П. А. Столыпина в номинации «Лидер частных инвестиций в России и Казахстане» и Национальной банковской премии в номинации «Лучший инвестиционный банк».

Справка:

Банк «Фридом Финанс» работает в России более 30 лет. С 2015 года развивается в рамках единого международного холдинга Freedom Holding Corp и является лидером в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана. У банка богатый опыт и экспертиза на фондовых рынках. Банк предоставляет клиентам уникальные программы, в частности кэшбэк акциями.

На 1 октября 2021 года чистые активы банка «Фридом Финанс» составили 9,4 млрд рублей. Капитал — 1,638 млрд рублей. Объем вкладов физических лиц достиг 3,8 млрд рублей. Портфель ценных бумаг банка «Фридом Финанс» составляют облигации федерального займа, а также бумаги эмитентов из котировального списка первого уровня Московской биржи.