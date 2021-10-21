Несмотря на гарантии выплаты заработной платы, каждый второй россиянин предпочел бы выйти на работу в период с 30 октября по 7 ноября, которые объявлены нерабочими днями. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

При наличии выбора 49% россиян предпочли бы работать в дни, объявленные нерабочими с сохранением заработной платы.

Наиболее часто свой ответ они обосновывали следующим образом:

«Все равно этот объем придется сделать, только в гораздо более сжатые сроки».

«Более половины моего дохода составляют премиальные».

«У меня «серая» зарплата».

«Моя работа не предполагает простоев».

Чуть более трети россиян — 37% — предпочли бы не работать в период с 30 октября по 7 ноября. Оставшиеся 14% затруднились с ответом.

В ходе опроса мужчины выбирали возможность работать значительно чаще женщин (55% против 43%). Среди россиян с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц желающих продолжить трудиться в нерабочие оплачиваемые дни больше, чем среди граждан с более низким доходом (55%).

Опрос проводился 20—21 октября 2021 года во всех округах России. Было опрошено 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.