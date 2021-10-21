Российские индексы значительно снизились по итогам основных фондовых торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,61% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 218,63 пункта. Индекс РТС опустился на 1,92% — до отметки 1 868,16 пункта.

По итогам торговой сессии подавляющее большинство российских акций оказалось в «красной зоне». Зафиксировано падение цены на акции «ЛУКОЙЛа» (минус 2,83%), «Магнита» (минус 2,35%), «Газпрома» (минус 2,15%), СберБанка (минус 1,64%), Мосбиржи (минус 1,5%), «Норникеля» (минус 1,3%), МТС (минус 0,81%), Mail.ru (минус 0,78%), «Яндекса» (минус 0,58%).

Рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Полюса» (плюс 1,09%).

«На российский фондовый рынок в четверг пришли «медведи». Ухудшился и внешний, и внутренний фон, и подобные рыночные реакции оказываются совершенно закономерными. Индекс Мосбиржи снизился и может отступать вплоть до промежуточной поддержки 4 180 пунктов. Индекс РТС готов двигаться в пределах 1 850—1 900 пунктов. Аутсайдерами дня стали акции «Распадской» <…> Хуже рынка выглядят акции ВТБ, «Мечела» и «ПИКа». В список агрессивных продаж попали сегодня акции «ЛУКОЙЛа» и «Магнита». Основной триггер — ухудшение конъюнктуры», — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.