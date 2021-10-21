Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на 19:00 мск составил 71,11 рубля, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,79 рубля (плюс 28 копеек).

В ходе торгов было проведено 34,2 тыс. сделок с долларом на 2,3 млрд долларов и 6,5 тыс. сделок с евро на 439,8 млн евро. Курсовые диапазоны составили 70,81—71,31 рубля за доллар и 82,51—82,99 рубля за евро.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, рубль, наряду с остальными валютами развивающихся стран, находился в заметном минусе к доллару.

«К вечеру бегство от риска на валютных площадках развивающихся рынков лишь усилилось. Возглавляла падение валют турецкая лира, терявшая около 3% после решения ЦБ Турции понизить свою ключевую процентную ставку <…> На этом фоне снижение рубля выглядело относительно умеренным — российская валюта теряла к вечеру около 0,4%. <…> Фактором поддержки рубля остается ужесточение процентной политики ЦБ, от которого завтра ожидается очередное повышение ставки и сохранение «ястребиной» риторики. В то же время в целом в котировки российского рынка уже давно заложены повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, поэтому завтрашнее ужесточение и пресс-релиз, вероятно, отразятся на динамике рынка лишь незначительно и краткосрочно. Кроме того, не исключено, что частичный локдаун в отдельных российских регионах внесет свои коррективы в решение и намерения ЦБ в пользу некоторого смягчения позиции», — считает Кравченко.