Минцифры РФ планирует предоставить возможность родителям регистрировать детей младше 14 лет в Единой системе идентификации и аутентификации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается, что несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, могут осуществлять регистрацию в единой системе самостоятельно, а регистрация несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, осуществляется их законными представителями, завершившими регистрацию в единой системе», — отмечается в документе.

Как следует из пояснительной записки к документу, указанные изменения также позволят несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, обращаться за предоставлением государственных и муниципальных услуг, а также осуществлять реализацию иных прав, возникающих у них в соответствии с законодательством РФ, с использованием сервисов единой системы.

Несовершеннолетними единая система может быть использована для прохождения процедур идентификации и аутентификации, в том числе в целях обеспечения доступа учащихся к цифровым образовательным сервисам в рамках реализации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды.

«При этом совершение юридически значимых действий посредством единой системы от имени несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, возможно только их законными представителями», — уточняется в документе.