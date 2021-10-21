Компания «Россети» обратилась в Центробанк и Московскую биржу с просьбой провести проверку после аномального роста акций дочерних структур холдинга на прошлой неделе.

«В конце прошлой недели начиная с 13 октября был зафиксирован аномально высокий рост объемов торгов и стоимости акций этих компаний в отсутствие значимых корпоративных новостей и фундаментальных факторов», — отмечается в комментарии компании.

Например, объем торгов акциями «Россети Ленэнерго» 12—15 октября «превысил объем торгов за весь предыдущий период с начала 2021 года и составил 1,59% от всех размещенных акций, или 153% от free float компании».

«Рост стоимости акций на дневных максимумах 14 октября 2021 превышал 130% от цены закрытия 12 октября 2021 года. При этом в период с 13 по 15 октября было осуществлено более 100 тысяч сделок по небольшим лотам, что свидетельствует о спекулятивном характере таких сделок, а не реальном интересе к бумагам со стороны крупных инвесторов», — утверждают в «Россетях».

Аналогичная ситуация наблюдалась и по другим «дочкам» — «Россети Юг», «Россети Северный Кавказ» и т. д.

Так, по «Россети Сибирь» рост стоимости начался в конце сентября: 24-го числа дневной максимум превысил 39% к цене закрытия днем ранее, взрывной рост наблюдался и далее, с 14 по 20 октября, «когда на дневных максимумах 20 октября 2021 года стоимость достигала 142% от цены закрытия 12 октября 2021 года (197% от цены закрытия 23 сентября 2021 года), а объемы торгов в каждый из этих дней более чем в 30 раз превышали среднедневной объем торгов с начала 2021 года по этому эмитенту», отметили в «Россетях».

Общий объем торгов с 24 сентября по 20 октября составил 1,8% от количества размещенных обыкновенных акций.

«По факту этих действий «Россети» направили обращение в Банк России и Московскую биржу с просьбой провести проверку на предмет возможного манипулирования рынком в ходе торгов акциями указанных эмитентов, в том числе в части выявления конечных лиц, получивших выгоду в результате проведения указанных недобросовестных действий, и в настоящее время ждем результатов его рассмотрения», — сказали в компании.

В «Россетях» напомнили, что бумаги их дочерних компаний относятся ко второму и третьему эшелону и, таким образом, на фоне низкого free float «существенное влияние на их котировки могут оказывать участники торгов».