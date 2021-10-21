Президент РФ Владимир Путин считает главным результатом своей работы сокращение бедности в стране вдвое.

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — заявил он в четверг, отвечая на вопросы участников пленарной сессии клуба «Валдай».

Путин отметил, что Россия преодолела трудный период не благодаря ему, а благодаря «многотерпению, мужеству и воле народа».

«Да, мы преодолели тяжелый этап в жизни страны, особенно это касается борьбы с терроризмом. Далеко не благодаря моим усилиям, а благодаря многотерпению, мужеству и воле российского народа», — заявил он.