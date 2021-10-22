Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро через час после начала торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,08 рубля, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 82,64 рубля (также минус 1 копейка).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,92—73,73 рубля за доллар и 82,35—82,72 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.