Бизнесу со следующего года планируют выдавать государственные субсидии на купонные выплаты и на уплату процентов по «зеленым» кредитам, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития. Субсидии составят от 60% до 90% ставки, распределение начнется в ближайшее время, ожидают в «ВЭБ.РФ».

По словам замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, с 2022 года эмитентам «зеленых» облигаций планируют субсидировать купонные выплаты, а взявшим «зеленые» кредиты — проценты по ним. Ведомства синхронизировали таксономию подобных проектов со справочниками по наилучшим доступным технологиям (НДТ). Они составили перечень мероприятий, признаваемых «зелеными» в мировой практике, а также список адаптационных — направленных на приспособление экономики к изменению климата, но не относящихся к экологическим в большинстве других стран.

Первый заместитель председателя «ВЭБ.РФ» — член правления Алексей Мирошниченко добавил, что в организации поддерживают инициативу и ожидают в ближайшее время начала распределения субсидий. «ВЭБ» намерен выпускать «зеленые» облигации и выдавать «зеленые» и адаптационные кредиты вне зависимости от мер поддержки. Причем бонды планируется выпустить уже в 2022 году, сейчас для этого набирается пул проектов, рассказал вице-президент «ВЭБ.РФ» Дмитрий Аксаков.

Запуск других мер поддержки обсуждают ЦБ, Минфин и МЭР. Первый готов начать оценку устойчивости «зеленых» облигаций и проводить стресс-тестирование для рассмотрения снижения риск-весов по таким бондам. Решения будут приниматься по результатам исследования, уточнил Торосов.

Снижение риск-весов — это одна из мер поддержки, которые действенны и не требуют затрат. Кроме того, рынок «зеленых» финансов в первую очередь банковский, и если создать кредитным организациям правильную среду, то они будут заинтересованы в росте выдачи таких средств, считает Мирошниченко. При этом важно, чтобы эта мера приводила к снижению ставки для конечного потребителя и банки не полностью забирали себе экономическую выгоду.