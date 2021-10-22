📰 Цены на нефть продолжают восхождение: на этой неделе на фоне мирового энергетического кризиса марка Brent поднялась до 86 долларов за баррель, пишут «Известия», уточняя, что это самый высокий показатель за последние три года. Хотя до рекордных уровней «черному золоту» пока далеко, ситуация в целом напоминает конец нулевых и начало 2010-х, когда, за исключением короткого провала, нефть стабильно удерживалась выше 100-долларовой отметки.
📰 Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о повышении цен на свою продукцию на 7—20% с конца октября — начала ноября, пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных сетей, которые объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. Ретейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично.
📰 Объявление нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах и с 23—28 октября, вызвало шквал спроса на турпутевки, пишут «Известия». Бронирования поездок в Турцию за первые сутки после соответствующего указа президента выросли вдвое, а к концу четверга, 21 октября, могли увеличиться и на 300%, сообщили в туристических компаниях. При этом обратная ситуация с поездками по России: из-за того, что многие регионы ужесточили антиковидные меры, путешественники стали отменять запланированные поездки.
📰 Компании с развитой корпоративной культурой лучше адаптировались к текущему кризису, вызванному пандемией COVID-19, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчета компании PwC. Так, их сотрудники меньше жаловались на замедление рабочих процессов, сложности при общении с коллегами и клиентами. В то же время многие компании, особенно в России, несмотря на те преимущества корпоративной культуры, по-прежнему не могут добиться ее целостности — она по-разному понимается менеджментом и рядовыми работниками.
📰 Доходность длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) поднялась к значениям начала месяца, достигнув 7,6—7,9% годовых, пишет «Коммерсант». Инвесторы ожидают резкого подъема ключевой ставки ЦБ на заседании 22 октября и корректируют свою оценку по долговым бумагам. Ставки растут и за рубежом, в том числе в США, также на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики. Впрочем, иностранные инвесторы постепенно возвращаются к покупкам российских ОФЗ на фоне привлекательных доходностей.
📰 Объявленный властями Москвы локдаун вызвал переполох среди участников рынка, которые не ожидали столь жестких ограничений, пишет «Коммерсант». Так, кинотеатры спешно переносят премьеры, ретейлеры снова переориентируются на онлайн-продажи, а для организаторов концертов и общепита, еще не оправившихся от прошлых ограничений, остановка в работе может обернуться новой волной банкротств. Эксперты говорят, что некоторым сегментам не поможет даже господдержка, о которой, впрочем, пока никто не объявлял.
📰 В мире усиливается социальное напряжение из-за концентрации богатств в руках небольшой группы населения, пишет РБК со ссылкой на экспертов, которые пришли к такому выводу в ходе российско-французской конференции по социальным проблемам «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» в НИУ «ВШЭ». Эта проблема остро стоит в США, Китае и РФ. Однако, по мнению экспертов, Россия — «уверенный середняк» в мире по уровню неравенства основной части населения: в стране не стоит проблема крайней бедности, когда речь идет о выживании.
📰 Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы, пишут «Ведомости», уточняя, что о таких рисках деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого бизнеса) предупредило Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ. Речь идет как о российских, так и зарубежных платформах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, eBay и т. п.), уточнил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.