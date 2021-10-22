📰 Цены на нефть продолжают восхождение: на этой неделе на фоне мирового энергетического кризиса марка Brent поднялась до 86 долларов за баррель, пишут «Известия» , уточняя, что это самый высокий показатель за последние три года. Хотя до рекордных уровней «черному золоту» пока далеко, ситуация в целом напоминает конец нулевых и начало 2010-х, когда, за исключением короткого провала, нефть стабильно удерживалась выше 100-долларовой отметки.

📰 Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ретейл о повышении цен на свою продукцию на 7—20% с конца октября — начала ноября, пишут «Известия» со ссылкой на представителей крупных сетей, которые объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. Ретейлеры рассматривают вопрос об изменении стоимости, но многие готовы увеличить цену товаров на полке лишь частично.

📰 Объявление нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах и с 23—28 октября, вызвало шквал спроса на турпутевки, пишут «Известия» . Бронирования поездок в Турцию за первые сутки после соответствующего указа президента выросли вдвое, а к концу четверга, 21 октября, могли увеличиться и на 300%, сообщили в туристических компаниях. При этом обратная ситуация с поездками по России: из-за того, что многие регионы ужесточили антиковидные меры, путешественники стали отменять запланированные поездки.

📰 Компании с развитой корпоративной культурой лучше адаптировались к текущему кризису, вызванному пандемией COVID-19, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчета компании PwC. Так, их сотрудники меньше жаловались на замедление рабочих процессов, сложности при общении с коллегами и клиентами. В то же время многие компании, особенно в России, несмотря на те преимущества корпоративной культуры, по-прежнему не могут добиться ее целостности — она по-разному понимается менеджментом и рядовыми работниками.

📰 Доходность длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) поднялась к значениям начала месяца, достигнув 7,6—7,9% годовых, пишет «Коммерсант» . Инвесторы ожидают резкого подъема ключевой ставки ЦБ на заседании 22 октября и корректируют свою оценку по долговым бумагам. Ставки растут и за рубежом, в том числе в США, также на фоне ожиданий ужесточения монетарной политики. Впрочем, иностранные инвесторы постепенно возвращаются к покупкам российских ОФЗ на фоне привлекательных доходностей.

📰 Объявленный властями Москвы локдаун вызвал переполох среди участников рынка, которые не ожидали столь жестких ограничений, пишет «Коммерсант» . Так, кинотеатры спешно переносят премьеры, ретейлеры снова переориентируются на онлайн-продажи, а для организаторов концертов и общепита, еще не оправившихся от прошлых ограничений, остановка в работе может обернуться новой волной банкротств. Эксперты говорят, что некоторым сегментам не поможет даже господдержка, о которой, впрочем, пока никто не объявлял.



📰 В мире усиливается социальное напряжение из-за концентрации богатств в руках небольшой группы населения, пишет РБК со ссылкой на экспертов, которые пришли к такому выводу в ходе российско-французской конференции по социальным проблемам «Социально-экономическое неравенство и бедность в современном мире: измерения, динамика, перспективы в эпоху неопределенности» в НИУ «ВШЭ». Эта проблема остро стоит в США, Китае и РФ. Однако, по мнению экспертов, Россия — «уверенный середняк» в мире по уровню неравенства основной части населения: в стране не стоит проблема крайней бедности, когда речь идет о выживании.



📰 Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы, пишут «Ведомости» , уточняя, что о таких рисках деловое объединение «Опора России» (представляет интересы малого бизнеса) предупредило Минэкономразвития, Минпромторг и ЦБ. Речь идет как о российских, так и зарубежных платформах (Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет», AliExpress, eBay и т. п.), уточнил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

