Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил аккредитации организаций, обладающих биометрическими системами идентификации и аутентификации. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые правила аккредитации организаций, владеющих информационными системами, обеспечивающими идентификацию и (или) аутентификацию с использованием биометрических персональных данных физических лиц, и (или) оказывающих услуги по идентификации и (или) аутентификации с использованием биометрических персональных данных физических лиц», — приводит содержание документа ТАСС.

Согласно постановлению, аккредитация иностранных юридических лиц, владеющих биометрическими системами идентификации и аутентификации, будет осуществляться с 1 марта 2022 года.



Уточняется, что документ вступает в силу с 1 января 2022 года и будет действовать до 1 января 2028 года.