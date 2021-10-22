Новая антикризисная поддержка охватит около 3 млн представителей малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Об этом объявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, который провел ряд совещаний на эту тему, сообщается на сайте Кабмина.

Как уточняется, Белоусов провел совещание с банками по введению антикризисных мер поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. На встрече с участием Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы и Банка России обсудили запуск второго этапа льготной программы кредитования «ФОТ 3.0».

Так, с ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе «ФОТ 2.0», и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться на срок до 18 месяцев. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

На отдельном совещании с профильными ведомствами также обсудили механику оказания грантовой поддержки бизнесу. Предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься до 15 декабря 2021-го.

Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи состоятся 15 ноября). Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников — из расчета один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.



По словам Андрея Белоусова, поддержка охватит около 3 млн работников в секторе МСП, включая ИП.