🔸 Ставки до 8,5% годовых по акции! В ожидании более высоких ставок по долгосрочным депозитам оптимальный вариант — открыть пока накопительный счет. Сделали подборку накопительных счетов, которые выгоднее депозитов, в «Разборе Банки.ру».



🔸 На фоне планов Росфинмониторинга разрешить МВД и ФСБ временно блокировать переводы граждан по подозрению в правонарушениях юристы RTM Group проанализировали, как в прошлом году гражданам удавалось оспаривать блокировки и отказы. О том, что они выяснили, читаем в материале «Банковское обслуживание: отказывают роботы, судит человек».

🔸 Сэкономить на поездке за счет бонусов всегда приятно. Долгое время основной бонусной «копилкой» для любителей путешествий были кобрендовые карты банков с авиакомпаниями. Сегодня ассортимент шире: банки предлагают специальные карты для путешественников, а также карты с кэшбэком, который можно тратить на любые покупки. У каждой категории свои преимущества. Сравнили, сколько можно сэкономить на путешествиях на кобрендах, тревел-картах и кэшбэк-картах, в «Разборе Банки.ру».

🔸 Обогнать облигации по ставкам, да еще защититься от скачков цен — так заманивают инвесторов в структурные ноты. О том, кому они выгодны на самом деле, узнаем из «Обучения Банки.ру».



Слушайте <!--noindex--><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/93679614'>Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях</a><!--noindex--> на Яндекс.Музыке

🔸 Банк России почти два месяца назад, 29 августа, разрешил активировать электронное ОСАГО в день его покупки. До отмены запрета договоры е-ОСАГО становились действующими только спустя 72 часа после оформления полиса. Такая обязательная отсрочка в свое время вводилась, чтобы минимизировать попытки мошенничества — исключить соблазн для водителей оформлять «автогражданку», только если попали в ДТП. О том, кто из страховщиков отказался от временной франшизы, читайте здесь.

🔸 Упаковать свой бизнес во франшизу, продать ее, получать стабильный доход — это вариант для владельцев собственного бизнеса. В том, стоит ли игра свеч и не проще ли воспользоваться готовым вариантом, разбираемся в сериале Банки.ру «Франчайз-инвестиции».

🔸 Хотите стать инвестором, но не хватает знаний? Давайте вместе разбираться в том, как деньги работают на вас на финансовых рынках. О том, что собой представляет биржа и как она устроена, узнаем из рубрики FinTok.



🔸 Второй по величине девелопер КНР попал в долговую яму и рискует затащить туда других. О том, как это скажется на российском рынке и чем сейчас защитить свои активы, читаем в публикации.



🔸 В серии 6 из цикла для подготовки неквалифицированных инвесторов к обязательному тесту от ЦБ речь идет об еврооблигациях. Эти тесты дадут инвестору доступ к инструментам, которые максимально похожи на валютные вклады. В предыдущих пяти сериях мы разбирали тесты на тему опционов, фьючерсов и других производных, высокодоходных (мусорных) облигаций, маржинальной торговли, РЕПО и иностранных акций вне индексов.