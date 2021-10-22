Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2020 году составила 9,7%, пишет РБК со ссылкой на данные отчета компании Nilson Report. Так, за год она выросла на 2,4 процентного пункта (с 7,3%).

Отмечается, что показатель отражает долю в общем числе безналичных платежей, обработанных через POS-терминалы банков (устройства для приема карт в торговых точках). При расчетах учитывались трансакции внутри страны, совершенные с помощью карт международных платежных систем. Национальная карта «Мир», которая занимает четверть российского рынка по объему платежей, в эту статистику не входит.

Всего банками из топ-150 в 2020-м было обработано 354,8 млрд трансакций, что на 2,8% больше по сравнению с уровнем 2019 года. В перечне российских банков самое значительно изменение — у СберБанка, который в 2020 году обработал 30,3 млрд платежей. В 2019-м этот показатель у «Сбера» составлял 20,6 млрд (доля увеличилась с 6% до 8,6%). Позиция в самом рейтинге у крупнейшего российского банка не изменилась — он сохраняет третье место, уступая глобальной эквайринговой компании FIS (34,2 млрд обработанных платежей) и американскому JPMorgan Chase (35,6 млрд обработанных платежей). Их доли в мировом рейтинге составляют 9,6% и 10% соответственно.

Кроме СберБанка в мировой рейтинг вошли еще шесть российских банков: ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Русский Стандарт», Промсвязьбанк и Альфа-Банк. За год число российских банков в мировом рейтинге не поменялось.

Второй крупнейший российский банк — ВТБ — в 2020 году сократил число обработанных операций и спустился с 35-го места в мировом рейтинге на 41-е: в прошлом году через его терминалы было принято 1,8 млрд карточных платежей, а в 2019-м — 2,2 млрд. Газпромбанк также опустился в рейтинге — с 59-го на 61-е место, но при этом нарастил число принятых безналичных платежей (с 930 млн до 950 млн). Тинькофф Банк занял 84-е место с показателем 390 млн принятых трансакций, в 2019 году у него было 88-е место с 370 млн платежей.

«Русский Стандарт» поднялся с 89-го места в 2019 году (350 млн трансакций) на 86-е в 2020-м (360 млн трансакций). У Промсвязьбанка в 2020 году — 96-е место и 280 млн платежей, в 2019 году — 103-е место и 240 млн платежей. Альфа-Банк занял 132-е место из 150-ти, обработав 140 млн платежей (135-е место и 120 млн трансакций в 2019 году).