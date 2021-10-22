Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов регистраторов. Документ, разработанный саморегулируемой организацией «НФА», вводит требования к объему предоставляемой потребителям информации и устанавливает правила взаимодействия с ними, поясняется на сайте регулятора.

Регистратор будет обязан размещать в офисах обслуживания клиентов, а также на сайте, в личном кабинете и мобильном приложении информацию о членстве в СРО, а также о порядке получения услуг, направления обращений, возможности и способах досудебного урегулирования споров. По существу заданных в обращении вопросов необходимо будет ответить в течение 15 календарных дней с возможностью продлить этот срок не более чем на 30 дней.

Предусматривается обязанность по запросу клиента предоставить данные о размере комиссий, других возможных дополнительных расходах.

«Информация должна предоставляться в доступной форме и не допускать неоднозначных толкований, регистратору следует обеспечивать недискриминационный и бесплатный доступ к ней», — подчеркивают в Центробанке.

Соблюдение требований стандарта контролирует СРО, в том числе путем контрольных закупок.

Положения стандарта вступят в силу с 1 января 2022 года.



Ранее базовые стандарты защиты прав и интересов потребителей Банк России утвердил для страховщиков, микрофинансовых организаций, брокеров и управляющих компаний, форекс-дилеров и других небанковских секторов финансового рынка.