На рассмотрении в Банке России находятся еще две заявки финансовых маркетплейсов, рассказала в интервью «Коммерсанту» советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская.

«На рассмотрении в Банке России находятся еще две заявки. Несколько компаний обращались за консультациями по подготовке документов и процедурным вопросам. В отличие от первых трех пилотных участников, которые совмещают этот статус с другой лицензируемой ЦБ деятельностью, теперь в реестр хотят войти агрегаторы, вендоры-интеграторы, то есть участники, для которых платформенная бизнес-модель является основной», — сказала она.

По словам Чайковской, статус финансовой платформы позволит им преодолеть регуляторный потолок, в который они уперлись в своем развитии, и сделать качественно новый сервис для клиентов.

«Платформы традиционно следуют за рынком, за продавцами и покупателями. Банки и страховые компании выступают основными заказчиками, они готовы платить деньги за услуги платформ. Сейчас высокий спрос банков на продвижение кредитных продуктов. Мы ожидаем, что разворот тренда и рост ставок добавит популярности вкладам», — прокомментировала Чайковская, добавив, что среди страховых продуктов платформенными лидерами являются полисы ОСАГО как наиболее простой и массовый продукт.